Plus de 50 millions pour agrandir le Shopping Belle-île à Liège

Le groupe propriétaire du Shopping Belle-île à Liège, Wereldhave Belgium, a obtenu un permis d'urbanisme en vue de procéder à l'extension des infrastructures existantes. L'investissement s'élève à plus de 50 millions d'euros pour une ouverture en 2024, a indiqué jeudi Nicolas Beausillon, CEO du groupe Wereldhave Belgium.

Après un premier permis délivré en 2016 pour procéder à l'extension du Shopping Belle-île (9.000 m2), le groupe propriétaire a revu le projet afin de l'adapter aux évolutions du marché. Il ne s'agit plus de 9.000 m2 dédiés entièrement à des commerces mais bien de 11.000 m2 destinés à accueillir des commerces (40%), de l'Horeca (20%) et des activités orientées vers le sport, les loisirs et le travail (40%).

"Ce projet se veut plus ouvert vers l'extérieur et vers la zone Natura 2000 qui se trouve à l'arrière du centre commercial. La volonté est que celui-ci ne soit plus une boîte fermée. Il y aura ainsi des terrasses ainsi qu'une grande esplanade où pourront avoir lieu diverses activités", précise le CEO du groupe Wereldhave Belgium.

À terme, il s'agit d'offrir une zone multifonctionnelle de quelque 41.000 m2 répondant aux besoins de la clientèle, en un même lieu. L'investissement s'élève à plus de 50 millions d'euros. L'objectif est de lancer les travaux début 2022 en vue d'une ouverture des nouveaux espaces en 2024.