Apocalypse now

Adolescents, dans les années 1990, Noah et Anders étaient amis. Le premier avait initié le second, et quelques autres, aux jeux de rôle. Il en reste quelque chose dans Climax, le nouveau roman de Thomas B. Reverdy, où certains chapitres donnent au réel une dimension mythologique et fantastique où les donjons et les dragons magnifient le décor du nord de la Norvège. Et la lecture, si elle s’attache à cet aspect (secondaire) du roman, bondira, façon superhéros, par-dessus le reste puisqu’il est proposé d’aller sans attendre à un autre numéro de chapitre.