En matière de production de fruits et de légumes, la Wallonie a encore une fameuse marge de croissance. Pour preuve, seulement 17 % du tonnage consommé par les Wallons est produit en Wallonie. Si on est excédentaire pour les pommes de terre par exemple, on est très loin du compte pour de nombreux autres fruits et légumes, dont un qui est grandement consommé en Wallonie, et que les Wallons se plaisent de plus en plus à faire pousser dans leur jardin, la tomate.