Satisfaction **

Nina Bouraoui

Michèle Akli se réjouit et s’inquiète de l’amitié entre son fils Erwan et Bruce, une fille peu féminine. La mère de Bruce, Catherine, bien qu’elle soit comme elle d’origine française et mariée à un Algérien, lui semble un inatteignable exemple de réussite. Brahim, le mari de Michèle, l’attire moins qu’avant. Alors qu’Alger bascule vers la violence en 1977 et 1978, Madame Akli écrit ses peurs et ses contradictions dans des carnets troublants.