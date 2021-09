« Montaigu, Coatalem, Serre… Les poches des Livres du Soir »

La grâce ***

Thibault de Montaigu

Ce récit/roman n’est probablement efficace qu’auprès de ceux qui ont reçu la grâce de (ne plus) croire. Avec beaucoup d’autodérision et une belle franchise, l’auteur témoigne de la grâce soudaine de la foi, perd un oncle franciscain au moment exact où il aurait souhaité se rapprocher de lui pour partager cette grâce, et découvre par leurs parcours respectifs, en un effet miroir attachant, que la vie n’est pas exempte de ruptures. Pas la moindre poussière dans ce récit, juste la lumière, un livre touché par… Comment dire ?

J’ai Lu, 320 p., 7,6 €

La part du fils **