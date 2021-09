Les CPAS

Les CPAS proposent aux étudiants deux types d’aide. Une aide financière et un accompagnement à la réussite. Lorsqu’il pousse la porte du CPAS de sa commune, l’étudiant est pris en charge et reçoit un accompagnement en fonction de ses besoins. Si une aide financière est nécessaire, elle est d’abord évaluée par en service de première ligne qui détermine si l’étudiant rentre ou non dans les conditions légales pour bénéficier de cette aide. Celle-ci est octroyée sur la base d’une évaluation de la situation globale du ménage d’où est issu l’étudiant. D’un point de vue légal, les parents gardent toutefois une obligation alimentaire envers leur enfant. « Nous avons une certaine marge de manœuvre en fonction de la situation du foyer », explique Hanane Zribi, coordinatrice de la cellule étudiants du CPAS de la Ville de Bruxelles.