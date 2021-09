Après avoir obtenu un premier feu vert, mardi, en commission santé, le projet d’ordonnance portant assentiment à l’accord de coopération du 27 septembre 2021 entre le fédéral et les entités fédérées sur la prolongation et l’extension du Covid Safe Ticket passait ce jeudi en séance plénière au Parlement bruxellois. Sans surprise, le texte a été adopté à une écrasante majorité, 68 oui, 10 non et 2 abstentions.