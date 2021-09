Al Dakhil de retour avec le Standard après sa suspension: «J’ai reçu beaucoup de soutien»

Ameen Al Dakhil est de retour. Le jeune défenseur liégeois (19 ans) a eu le temps de digérer son exclusion précoce lors du Clasico durant sa suspension et est prêt à repartir de plus belle. Car le plus important pour lui est de ne pas s’arrêter sur cette erreur « qui arrive à tout le monde » et d’en tirer des enseignements.

« Je l’ai appelé le soir même, heureusement il ne dormait pas encore à minuit », explique Mbaye Leye. « J’ai beaucoup d’estime pour lui. C’est désormais un titulaire indiscutable dans mon équipe, il a beaucoup de maturité. C’est un joueur qui sait d’où il vient et j’espère, je pense plutôt, qu’il ne va pas changer sa personnalité au fil du temps. »