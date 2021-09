Le masque, une protection rapide et peu coûteuse pour les footballeurs

Comme d’autres joueurs avant lui dont certains très récemment avec les cas De Bruyne et Castagne, c’est masqué que Shamar Nicholson va retrouver les terrains professionnels après sa fracture de la pommette. Comment cela fonctionne-t-il ?

Victime d’une fracture de la pommette face au FC Bruges le 18 septembre dernier, Shamar Nicholson devrait être en mesure de tenir sa place ce samedi après-midi à Courtrai. Si le choix purement sportif reviendra naturellement à Edward Still, le Jamaïcain a en tout cas le feu vert médical pour disputer cette rencontre. « Ce mercredi, on a reçu le feu vert médical du chirurgien qui a opéré Shamar Nicholson afin qu’il puisse jouer », confirme Frédéric Borlée, le docteur du Sporting de Charleroi. « Jamais nous ne prendrions ce type de décision sans concertation avec le chirurgien et nous ne serions évidemment pas allés à l’encontre de sa décision si elle avait été dans le sens contraire. »