«La dame à la camionnette»: la Bir en a sous le capot!

Imaginez un croisement entre Tatie Danielle et Pozzo (le vagabond autoritaire d’ En attendant Godot ). C’est plus ou moins à cette intersection que Jacqueline Bir pose un nouveau jalon dans sa longue et prolifique carrière, qui compte plus de 200 rôles ! Tignasse en pétard, visage crasseux, haillons sur le dos : « la Bir » est méconnaissable. Elle qui règne en patronnesse du théâtre francophone belge troque ici, avec beaucoup de dérision, son habituel port altier d’impératrice des scènes pour les oripeaux de Miss Shepherd, clocharde excentrique au trouble passé.