Dans LéNA cette semaine: la géo-ingénierie enrayera-t-elle le réchauffement climatique?

Il s’agit de gagner quelques degrés face à l’urgence. Comme l’explique Janos Pasztor, directeur exécutif de la Carnegie Climate Governance Initiative, « nous sommes toujours plus conscients que, même avec la meilleure volonté du monde, nous n’atteindrons peut-être pas les objectifs de l’Accord de Paris de maintenir d’ici à 2100 les hausses de températures entre 1,5 et 2 ºC seulement en réduisant nos émissions et en retirant du CO2 de l’atmosphère. »

Logiquement, donc, les yeux se tournent de plus en plus vers ce qu’on appelle la géo-ingénierie. Modifier le rayonnement solaire, blanchir la planète, les nuages marins ou la glace de l’Arctique, fertiliser les océans, capter et stocker le CO2 de l’air… La majorité de ces initiatives sont encore au stade théorique. Et elles divisent depuis des années la communauté scientifique. C’est surtout la peur qu’inspirent ces apprentis sorciers du climat.