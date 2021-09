Philippe Gilbert avant Paris-Roubaix ce dimanche: «Ça risque d’être chaotique»

Les coureurs ont effectué une reconnaissance des quelque 85 kilomètres du parcours, jusqu’à la sortie de la Tranchée de Wallers-Arenberg. « C’était bien de faire cette reconnaissance », a expliqué Philippe Gilbert. « Cela nous a permis de voir que le pavé est très glissant quand il est mouillé. Ça risque donc d’être chaotique dimanche. » Plusieurs coureurs ont chuté jeudi pendant leurs reconnaissances. Le secteur 25 à Vertain, entre autres, était très boueux et très glissant. « Je n’ai jamais expérimenté Paris-Roubaix, que j’ai déjà disputé quatre fois, avec de la pluie et de la boue. C’est tout sauf amusant. Il y a peut-être encore une chance que la météo change pour dimanche, croisons donc les doigts. De plus, les pavés sont plus en montée cette année, ce qui complique les choses. Celui qui sera à l’avant ne sera pas celui qui roulera le plus vite mais bien celui qui restera sur le vélo. »