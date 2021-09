France: un gynécologue parisien renommé visé par une enquête pour «viol sur mineur»

Spécialiste de l’endométriose, Emile Daraï a fait l’objet d’une plainte déposée le 24 septembre et est désormais visé par une enquête ouverte mardi pour « viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans ».

Emile Daraï, chef du service gynécologie à l’hôpital Tenon à Paris, est visé par une enquête pour « viol sur mineur » suite à une plainte et divers signalements qu’il conteste, a appris l’AFP jeudi auprès du parquet de Paris, confirmant une information de RTL.

Spécialiste de l’endométriose, Emile Daraï a fait l’objet d’une plainte déposée le 24 septembre et est désormais visé par une enquête ouverte mardi pour « viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans ». Les investigations ont été confiées à la Brigade de protection des mineurs, a indiqué la même source. Selon franceinfo, qui a publié une enquête sur M. Daraï après des témoignages sur le compte Twitter « Stop violences gynécologiques et obstétricales », celui-ci est accusé par plusieurs ex-patientes de pratiquer des examens vaginaux et rectaux de manière brutale et sans demander le consentement.