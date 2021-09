3 gardiens, 2 en sélection nationale

Olivier Werner continue le travail effectué par Jean Nicolay avec les gardiens sérésiens. Celui-ci a donc laissé sa place non sans avoir accompli un boulot remarquable. Maxime Mignon a évolué de manière spectaculaire à son contact, lui qui débarquait de P2 lorsqu’il a posé ses valises à Seraing. Guillaume Dietsch et Timothy Galje ne sont pas non plus en reste. Le caractère bien trempé de Werner contraste avec le calme de Nicoaly mais les résultats sont tout aussi probants. La plus belle preuve : les sélections de Dietsch et Galje en équipe nationale U21 lors du dernier rassemblement, respectivement pour la France et la Belgique. « C’est une fierté ! », se réjouit Werner. « Il s’agit des U21, ce n’est pas rien. Mais je me fous que ce soit valorisant pour moi. Non, le mérite leur revient. Cela veut surtout dire qu’ils bossent tous les jours et qu’ils le font bien. À partir du moment où ils sont repris en sélection nationale, c’est la cerise sur le gâteau. Moi, mon objectif est que les trois gardiens soient bons.