Royaume-Uni: le passeport est désormais obligatoire pour les Européens

Les Européens ne peuvent plus rentrer sur le territoire britannique avec une simple carte d’identité. Une décision motivée aussi bien par des raisons de sécurité que par l’idéologie pro-Brexit.

Le Royaume-Uni voulait sortir de l’Union européenne pour retrouver le contrôle de ses frontières. En imposant de nouveau l’usage du passeport pour les ressortissants de l’Union, de l’EEA - Espace économique européen - et de la Suisse pour des séjours touristiques de courte durée, le gouvernement fait la démonstration de sa souveraineté retrouvée. La démarche a de quoi surprendre, tant le Royaume-Uni est une destination prisée par les continentaux. De mai à juillet 2019, sur 10,8 millions de visiteurs, 6 millions d’entre eux étaient des résidents européens. Or, le passeport obligatoire risque de freiner les touristes, qui ne voudront pas faire de démarche pour un simple week-end à Londres, et de réduire le nombre de voyages scolaires des petits européens.