Montres de luxe: le foot à l’heure du soupçon

On avait déjà cru remarquer que de nombreuses stars du foot ne lésinaient pas sur la dépense pour avoir toujours l’heure exacte. Dans Le milieu du terrain, cette plongée dans les micmacs du ballon rond diffusée mercredi soir sur les antennes de la RTBF, on a appris que les montres de luxe faisaient aussi d’excellents pots-de-vin, appréciés et discrets comme il se doit.

« C’est une sorte de marqueur social, qu’on ne savait pas aussi présent », affirmait Thierry Luthers, coauteur du documentaire avec Patrick Remacle, dans Le Soir de mardi. « Moi, quand j’apprends que circulent ainsi des montres valant jusqu’à 250.000 euros, je tombe des nues… »