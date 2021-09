«Un dispositif inadapté aux personnes dans la précarité»

Au CPAS de Châtelet, 1.350 personnes reçoivent une aide sociale. Et signent un Projet individualisé d’intégration sociale. Mais la réalité de ce qu’elles signent les dépasse bien souvent.

Reportage

Le PIIS (Projet individualisé d’intégration sociale) et le RIS (Revenu d’intégration sociale) sont deux choses distinctes et indépendantes. » Directeur général du CPAS de Châtelet où se présentent chaque année quelque 1.350 personnes en difficulté, Mathieu Jacqmin rappelle d’emblée l’essentiel : l’octroi d’un revenu d’intégration sociale n’est pas soumis à la signature préalable d’un projet individualisé d’intégration sociale. « La première chose qui est examinée, c’est le droit à un revenu d’intégration sociale », confirme Laurence Kausa, une des assistantes sociales qui travaillent avec les étudiants quand ses collègues, Cyrille Josephy et Malika Fattah, s’occupent des publics en insertion socioprofessionnelle.