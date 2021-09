France: entre appels, condamnations et non-lieux, les dix affaires qui collent à Sarkozy

Bygmalion, Bismuth, Kadhafi… Difficile de faire le tri et de comprendre les différentes implications de l’ancien président français dans de si diverses affaires. De 1995 à 2021, retour sur les affaires qui ont jalonné la vie politique de Nicolas Sarkozy.

Les condamnations en première instance

L’affaire Bygmalion. Ce jeudi 30 septembre, Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme et reconnu coupable dans le dossier Bygmalion sur le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Si l’ancien président n’était pas mis en cause pour le système de fausses factures au cœur de la fraude, il l’était pour avoir dépassé le seuil légal de dépenses électorales de plus de 20 millions d’euros.

Son avocat a immédiatement annoncé son intention de faire appel.