Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se distingue grâce à Ageas

AB InBev (49,15) était également en baisse de 1,16 pc tandis que KBC (78,04) progressait de 1,61 pc. Solvay (107,65) et UCB (96,80) étaient positives de 0,42 et 2,37 pc, arGEN-X (259,50) et Galapagos (45,16) remontant de 1,88 et 0,67 pc. Aperam (47,88) avait viré de 0,25 pc à la baisse alors que Umicore (51,24) valait 0,55 pc de plus, Ackermans (148,90) et Sofina (343,20) progressant de 0,61 et 1,30 pc. Proximus (17,14) et Telenet (32,96) étaient en hausse de 0,18 et 0,80 pc, Orange Belgium (19,42) et Bpost (7,61) gagnant par ailleurs 0,10 et 1,06 pc.