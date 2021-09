Europa League: l’Antwerp équilibre les débats face à Francfort (direct 0-0)

Sur le papier, le cinquième de la dernière saison en Bundesliga part favori face au Great Old, mais les Allemands ont manqué leur début de saison avec une 14e place en championnat et seulement cinq points sur 18 récoltés. Une mauvaise passe qui s’est également confirmée lors de la première journée d’Europa League, où Francfort n’a pu faire mieux à domicile qu’un partage 1-1 contre Fenerbahçe. Pire : l’Eintracht n’a remporté aucune rencontre cette saison. Le club affiche pour l’instant un bilan de six partages et deux défaites en huit matches, toutes compétitions confondues.