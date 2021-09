Quand les campagnes SNCB passent du mieux à encore mieux

Faire du neuf avec du vieux, c’est le principe de l’économie circulaire (le recyclage, dit plus élégamment). Alors que le nombre de voyageurs dans ses trains repart à la hausse (actuellement 79 % de la fréquentation de 2019), la SNCB lance une nouvelle campagne de promotion (spots télé et réseaux sociaux) : « Le train doit continuer à évoluer comme mode de transport sûr, moderne, confortable et durable. Pour le voyageur, il doit être un choix encore plus conscient et évident ». Et un slogan : « En route. Vers mieux. ». « Onderweg. Naar beter » en version néerlandaise.