Des engins fabriqués en Belgique pour entretenir et moderniser le réseau ferroviaire

Infrabel a attribué deux marchés à un groupement de PME wallonnes pour la livraison d'engins de voie destinés à l'entretien et à la modernisation du réseau ferroviaire, indique-t-il jeudi. Ce contrat remporté par CML Industries à Libramont et Daxi S.A. à Jumet atteint un montant global de 7,2 millions d'euros.

Le premier engin, un "wagon bac déchargeur", doit acheminer sur chantier de grandes quantités de ballast. Le second dénommé "unité de chargement de rails" transporte des rails et offre une manipulation sécurisée par deux personnes au lieu de six auparavant.

Ensemble, les deux entreprises ont proposé pour chaque engin "un concept original présentant de nombreux avantages, tant sur le plan de l'ergonomie de travail que de la sécurité", précise Infrabel. Le prix s'est aussi avéré très compétitif.

Les deux appels d'offre avaient été lancés à l'échelle européenne

Au total, Infrabel attend 10 "wagons bacs déchargeurs", huit "unités de chargement de rail". Les premiers exemplaires ont été livrés ce jeudi.

CML emploie 25 personnes, tandis que Daxi compte une dizaine d'employés.