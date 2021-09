En dernière minute, la Wallonie maintient l’obligation du masque

C’était la mesure phare – et décriée par les experts – décidée lors du dernier Comité de concertation (Codeco). A dater de ce 1er octobre, le masque allait disparaître d’une bonne partie de notre quotidien, devenant obligatoire uniquement dans les transports en commun, les établissements de soins et les événements rassemblant plus de 500 personnes à l’intérieur, sauf si le Covid Safe Ticket (CST) était demandé à l’entrée.

Applaudie par la Flandre, la mesure a d’emblée été rejetée par la Région bruxelloise au regard de sa situation sanitaire. La Wallonie, quant à elle, a attendu ce jeudi, veille de l’entrée en vigueur du socle fédéral pour annoncer – enfin – sa position : le masque est bel et bien maintenu en attendant la mise en place du pass sanitaire qui, selon nos informations, n’est pas attendu avant la seconde moitié d’octobre, faute de temps pour passer toutes les étapes législatives.