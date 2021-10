Hugo Siquet à coeur ouvert: «Je n’étais pas encore prêt à partir du Standard»

Avant Malines – Standard ce vendredi soir, Hugo Siquet nous a accordé une longue interview exclusive pour évoquer son parcours à l’Académie, ses débuts professionnels, son mercato animé et ses ambitions internationales.

Enfant de Sclessin, Hugo Siquet (19 ans) préface le duel qui opposera, ce vendredi soir, Malines face au Standard. Avec la maturité et l’assurance qui caractérisent cet arrière droit qui s’est déjà fait une belle réputation en Division 1A.

Hugo Siquet, dans quel contexte êtes-vous arrivé au Standard en 2009, à l’âge de 7 ans ?

Je suis venu jouer, avec mon équipe de Petit-Han, ce qui s’appelait à l’époque le tournoi Kidibull. Après les matches, on m’a demandé mon nom et j’ai passé un test en compagnie de quelques autres joueurs repérés lors de ce tournoi-là. Je suis resté donc une semaine avec les U8 du Standard et j’ai terminé la saison avec eux, en continuant à jouer encore un peu avec Petit-Han, où j’avais beaucoup d’amis.