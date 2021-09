Le cancer du sein doit encore être mieux compris et traité

Le mois d’octobre se teinte de rose pour rappeler qu’une femme sur huit (et un homme sur 800) sera atteinte par un cancer du sein au cours de sa vie. Depuis les années 90, la campagne vise à stimuler la recherche fondamentale et offrir un meilleur soutien aux patientes souffrant de ce cancer le plus fréquent chez la femme, qui est aussi celui qui entraîne la plus grande mortalité. Chaque année, plus de 10.000 nouveaux cas sont diagnostiqués en Belgique qui détient le triste record de mortalité liée à la maladie en Europe.

L’espoir reste toutefois vraiment autorisé puisque ce cancer peut être guéri dans neuf cas sur dix s’il est détecté à un stade précoce. D’où l’importance de la prévention et d’un suivi régulier à partir d’un certain âge. Or, à cause de l’épidémie de coronavirus, des confinements mais aussi de la crainte des patient(e)s de se rendre à l’hôpital, des cancers n’ont pas été dépistés à temps…