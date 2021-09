Dans l’univers James Bond, #MeToo peut-il attendre?

Le célèbre espion chic et viril entouré de femmes sublimes peut-il survivre dans l’ère post-#MeToo ? Créé au début des années 1950 par l’écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming, James Bond est toujours resté, selon la volonté même de son auteur, un « miroir de son époque ». L’agent britannique s’est donc vu obligé d’évoluer avec la société. Y compris en termes de représentation.

Entre GoldenEye (1995) et Skyfall (2012), le MI6 est ainsi dirigé par une femme, incarnée à l’écran par Judi Dench. L’ère Pierre Brosnan a été marquée par des James Bond girls avec de plus grands rôles. Et depuis l’investiture de Daniel Craig dans le rôle-titre en 2006 avec Casino Royale, l’évolution est plus flagrante encore. Désormais, James Bond est un héros qui montre ses failles, qui ne craint ni ses ennemis ni de montrer ses sentiments et sa part sombre.