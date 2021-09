Joachim Lafosse: «Je n’ai jamais travaillé avec des acteurs aussi généreux»

Entretien

Regardez bien l’affiche des Intranquilles, formé par un triangle familial où chacun est lié à l’autre. On y sent plein d’amour et en même temps un mal invisible. Et on a envie de les aimer tous les trois. Derrière ces personnages, il y a des acteurs qui ont transcendé l’histoire personnelle de Joachim Lafosse en histoire commune, universelle. Ils lui ont permis de s’éloigner de son intime tout en retrouvant une vérité proche de son enfance. Il nous l’explique.

Joachim Lafosse, votre film, c’est…