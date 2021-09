«Les Intranquilles» ouvre le Festival du film francophone

Leïla Bekhti et Damien Bonnard, deux acteurs magnifiques, qui apportent leur vérité, leurs failles, leur fragilité et quelque chose de joliment organique. - D.R.

Durant des mois, on a entendu que la culture était non-essentielle. En choisissant Les intranquilles, de notre compatriote Joachim Lafosse, qui était en compétition à Cannes, les organisateurs du 36e Festival du film francophone de Namur, qui se déroule du 1er au 8 octobre, proposent un film bouleversant qui, à travers les émotions et les questions qu’il suscite autour du couple, de la famille, de la maladie, prouve la part essentielle que l’art a dans nos vies. D’où la nécessité de le vivre en vrai et en grand.