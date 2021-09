Europa League: le Dinamo Zagreb profite d’une perte de balle de Genk pour ouvrir le score (direct, 0-1)

Le Racing Genk contre le Dinamo Zagreb, ce jeudi soir lors de la deuxième journée du Groupe H de l’Europa League de football, oppose le vice-champion et vainqueur de la Coupe de Belgique au champion et vainqueur de la Coupe de Croatie, qui a remporté le titre pas moins de quinze fois au cours des seize dernières années.

Cependant, les deux équipes ont été éliminées des tours préliminaires de la Ligue des champions et ont été reversées en Europa League. Les Croates ont obtenu leur meilleur résultat en atteignant les quarts de finale l’année dernière, mais la deuxième Coupe d’Europe est surtout le terrain de jeu des Limbourgeois, qui participent à la phase de groupes pour la cinquième fois et sont sortis vainqueurs des groupes les quatre fois précédentes. De plus, Genk est toujours invaincu à domicile en phase de groupe de l’Europa League, avec neuf victoires et trois nuls.