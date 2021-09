Explosion dans un immeuble à Koekelberg: plus de cent personnes évacuées

Une explosion de gaz, survenue jeudi, dans un immeuble d’habitation à Koekelberg, a fait sept blessés et non cinq, a rectifié jeudi soir Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. « Ce sont finalement sept personnes au total qui ont été évacuées vers l’hôpital », a déclaré le porte-parole. « Une maman et son enfant s’étaient réfugiés chez de la famille et se sont présentées plus tard à l’ambulance », a-t-il expliqué.

Selon le bourgmestre Ahmed Laaouej, l’explosion s’est produite jeudi après-midi vers 15h40 dans un immeuble à appartements de sept étages situé au 73 de l’avenue du Château à Koekelberg. La cause est une fuite de gaz qui s’est produite dans une gaine technique à hauteur du sixième étage du bâtiment.