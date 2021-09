Le Qatar au menu de la Formule 1 en novembre

Au risque d’irriter notre amour-propre (mal-placé) d’Européens nostalgiques, nous éviterons d’énumérer les sports d’envergure dans lesquels les pétrodollars nous viennent bien à point. Et puis, surtout, on risquerait d’en oublier. Constatons juste qu’après Bahrein en début de saison, la F1 campera dans le désert pour les trois dernières courses de l’année. Le Qatar ouvrira le bal (masqué ?) le 21 novembre, suivi de l’Arabie saoudite le 5 décembre et d’Abu Dhabi le 12.

Les mordus de sports mécaniques, toutes catégories confondues, auront à peine le temps d’enlever le sable de leur valise qu’ils se tourneront, fin décembre, sur le Dakar qui prendra le bac à sable saoudien pour terrain de jeu. On pourrait même y voir un Qatari s’y imposer quinze jours plus tard mais c’est une autre histoire.