Monté au jeu (65e), Yorbe Vertessen, 20 ans, a inscrit son premier but (78e) en Europa League jeudi lors de la victoire 1-4 du PSV Eindhoven au Sturm Graz. Dans l’autre match du Groupe B, Adnan Januzaj a donné l’assist sur le goal égalisateur de la Real Sociedad face à Monaco, avec Eliot Matazo sur le banc. Le PSV et Monaco se partagent la tête avec 4 points, la Real Sociedad suit avec deux unités et le Sturm Graz est toujours à zéro.