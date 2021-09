Energie: Ores passera au tarif unique en 2024

Ores, le plus important gestionnaire de réseau de distribution de l’électricité et du gaz en Wallonie (qui couvre 75 % du territoire de la Région), passera au tarif unique en 2024, nous a indiqué Annabel Vanbever, porte-parole de l’entreprise, confirmant les propos du patron d’Ores dans L’Avenir et sur LN24. Cette décision a été entérinée par le conseil d’administration mercredi soir. Pour l’heure, Ores utilise sept zones tarifaires différentes, héritées de la fusion de différentes intercommunales. En 2021, un consommateur raccordé au réseau d’Ores dans le Brabant wallon – la zone la moins chère – paie par exemple 237 euros annuels de frais de distribution pour l’électricité (pour une consommation moyenne de 3.500 kWh), tandis que celui habitant dans la zone de Verviers – la plus chère – paie 325 euros. Au terme de la péréquation, tous les clients d’Ores paieront la même somme. Le GRD a effectué une simulation indicative sur base de la grille tarifaire actuelle, qui court jusqu’en 2023.