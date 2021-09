Tourner la page Sarkozy

S’il reste une place pour la droite sur l’échiquier français, c’est celle d’une formation qui saura regarder l’avenir et s’affranchir des pratiques d’un modèle ancien.

Bien sûr, tant que sa condamnation à un an de prison n’est pas définitive, Nicolas Sarkozy reste présumé innocent. Les deux nouveaux procès, qui interviendront en appel, diront une fois pour toutes si l’ancien chef de l’Etat français est ou non coupable de corruption (affaire des écoutes) et de financement illégal de campagne électorale (affaire Bygmalion).

Mais tout de même ! Cet empressement des barons de la droite à voler ce jeudi à la rescousse de l’ancien président de la République aussitôt la décision du tribunal correctionnel tombée, a quelque chose d’indécent. Ces mêmes qui font campagne en prônant l’impunité zéro contre la délinquance, ne font rien d’autre qu’ériger en prétendue victime le condamné d’un procès qui, jusqu’à preuve du contraire, s’est déroulé selon les règles d’une justice impartiale et équitable.