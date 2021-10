La députée Joëlle Kapompole fait son one woman show

L’élue wallonne a annoncé qu’elle effectuait son dernier mandat. Elle rêve d’une autre vie et de scène. Elle s’apprête à jouer « Dernière campagne », son premier spectacle. A Quaregnon, tout un symbole.

Portrait

La politique mène à tout à condition d’en sortir. Depuis plus de vingt ans, la socialiste Joëlle Kapompole est une figure reconnue dans sa ville de Mons comme au parlement wallon. Pas de quoi lui donner la grosse tête, malgré un parcours brillant nourri d’un engagement à gauche jamais pris en défaut. Députée, c’est bientôt fini. Aujourd’hui, en effet, la Montoise s’apprête à retrouver une vie « normale » et prépare un one woman show qu’elle présentera du 8 au 10 octobre à Quaregnon (n’insistez pas, c’est complet) avant de partir peut-être en tournée, selon les sollicitations.