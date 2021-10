Wout van Aert avant Paris-Roubaix: «Je n’ai pas de sentiment de revanche du Mondial»

Wout van Aert a effectué une reconnaissance d’une partie des secteurs pavés de Paris-Roubaix. La classique française sera disputée dimanche après avoir été annulée en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire. Historiquement programmée à la mi-avril, la course a été postposée en octobre également en raison de la pandémie. « La reconnaissance s’est très bien passée », a expliqué Wout van Aert. « Il est très important de faire une reconnaissance des pavés, notamment pour tester le matériel en fonction de dimanche. Le matériel que nous utilisons est au point et le pavé est parfait. Cette reco est essentielle, certes, mais c’est toujours un des entraînements les plus amusants de la saison. Mon sentiment du moment est de dire que nous allons enfin pouvoir disputer cette course, après ces reports. Paris-Roubaix est une des plus belles classiques et je suis très motivé pour dimanche. Nous nous présenterons avec une équipe forte et déterminée.