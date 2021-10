Météo: un week-end pluvieux

Ce vendredi sera pluvieux sur l’ouest du pays dans le courant de la matinée. Il y a un risque d’averses intenses. Elles s’étendront au centre du pays cet après-midi, avant d’atteindre l’Ardenne en fin de journée. L’est du pays sera ensoleillé la matinée et en début d’après-midi. Les maxima se situeront entre 15 et 18 degrés dans le centre et le nord du pays, et entre 13 et 14 degrés dans les Hautes Fagnes.

Ce soir, des pluies sont à prévoir à de nombreux endroits du pays mais le temps deviendra progressivement plus sec, d’abord sur l’ouest du pays et ensuite dans le centre. Les minima seront compris entre 6 et 12 degrés.

Ce week-end

Samedi en matinée, des éclaircies seront encore possibles du sillon Sambre et Meuse. Il y aura encore quelques pluies dans le sud du pays, suivies d’un temps plus sec mais d’une forte nébulosité. Le vent sera progressivement plus fort à la mer.