Le chanteur Raphaël publie sous son nom de Raphaël Haroche son deuxième recueil de nouvelles, « Une éclipse », et son florilège de portraits tendres.

En 2017, le chanteur parisien avait surpris et séduit son monde avec Retourner à la mer, un premier essai littéraire couronné du Goncourt de la nouvelle et de succès. Dans un style épuré, moins impressionniste que ses textes de chansons, Raphaël Haroche y dressait le portrait attendrissant d’antihéros (un vigile, un ouvrier d’abattoir, une stripteaseuse…) aux prises avec des événements aussi tragiques qu’absurdes qui les rendaient plus humains.