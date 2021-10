La «maladie de Lille» n’était pas un variant du coronavirus

Mystère résolu. La « maladie de Lille » n’était donc pas un variant du coronavirus. Selon nos confrères de La Voix du Nord, on en sait désormais plus sur la maladie qui a touché la métropole lilloise il y a une quinzaine de jours. Toute la métropole s’était mise à redouter l’émergence d’un mutant local. La rumeur est partie des étudiants : beaucoup d’entre eux étaient touchés par cette pathologie respiratoire, le plus souvent bénigne.

Au point que certains l’ont baptisée « variant Masséna » ou « solférinopharingite », en référence aux deux « rues de la soif » des jeunes lillois. Plusieurs médecins avaient déjà calmé le jeu : il s’agissait sans doute d’un retour des maladies saisonnières, d’autant plus musclé que les gestes barrières se sont faits plus rares depuis quelques semaines.