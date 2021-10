États-Unis: plus de 17.000 décès dus aux violences policières n’ont pas été comptabilisés

Plus de 17.000 décès dus aux violences policières n’ont pas été comptabilisées depuis 1980, selon une nouvelle étude de l’université de Washington publiée dans The Lancet.

Les chercheurs ont comparé les informations provenant des certificats de décès avec les données d’organisations qui suivent les décès dus à la violence policière aux États-Unis. La période étudiée s’étend de 1980 à 2019. Au cours de cette période, près de 31.000 Américains ont été tués par la police, dont plus de 17.000 - soit 55% - ne figurent pas dans les statistiques officielles.

L’étude a également mis en évidence une fracture raciale: les Noirs américains étaient 3,5 fois plus susceptibles d’être tués par la police que les Blancs américains. Les Latinos et les Amérindiens étaient également plus susceptibles d’être victimes de violences policières mortelles que les Blancs.