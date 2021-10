Plus de deux ans plus tard, Paris-Roubaix est de retour avec beaucoup d’incertitudes

Voilà près de trente mois (903 jours) que Philippe Gilbert a remporté la dernière édition de Paris-Roubaix. C’était le 14 avril 2019. Depuis, l’Enfer du Nord n’a plus reçu la visite des forçats de la route, crise sanitaire oblige. À l’époque, Gilbert, qui évoluait chez Decebuninck-Quick Step, s’était imposé au sprint devant l’Allemand Nils Politt. Son équipier Yves Lampaert. S’il sera encore au départ cette année, le Remoicastrien émigré à Monaco n’est plus à 39 ans un favori. Ce rôle est aujourd’hui dévolu aux rois des labourés que sont Wout van Aert et Mathieu van der Poel ou aux spécialistes de pavés tels que Jasper Stuyven et aux nombres membres du « Wolfpack » de Deceuninck-Quick Step.