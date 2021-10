Diables rouges: découvrez la sélection de Roberto Martinez pour affronter la France

Roberto Martinez a dévoilé ce vendredi midi sa sélection pour affronter l’équipe de France jeudi prochain en demi-finale de la Nations League.

Il s’agit finalement d’une sélection de 24, et non de 23 joueurs. Si Kevin De Bruyne fait logiquement son retour après avoir manqué le dernier rassemblement en raison d’une blessure, la principale surprise réside en l’absence de Zinho Vanheusden, qui bénéficie de moins de temps de jeu avec le Genoa ces dernières semaines et qui n’avait pas disputé la moindre minute lors de sa dernière sélection.

Sur un nuage avec le FC Bruges, Charles De Ketelaere a logiquement été repris par Martinez, tout comme Alexis Saelemaekers, très convaincant lors du dernier rassemblement.