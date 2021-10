Inondations: «Les barrages ont rempli leur rôle»

«Le barrage d’Eupen a joué son rôle d’écrétage des crues», estime Etienne Willame, patron du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures. - Belga

La commission d’enquête sur les inondations est rentrée dans le vif du sujet ce vendredi avec les auditions portant sur la gestion des barrages de La Gileppe et surtout d’Eupen, et donc sur les crues catastrophiques qui ont ravagé la vallée de la Vesdre. Cette semaine et la semaine prochaine, les témoins rentreront progressivement dans les détails autour de cette question : quel a été l’impact réel de la gestion des barrages précités sur les inondations ?

Les explications techniques suivront. Dans un premier temps, c’est Etienne Willame, le grand patron du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures qui s’est exprimé. Il est à la tête d’une administration de 3.891 agents dont 811 personnes qui travaillent sur les voies hydrauliques à travers les directions territoriales.