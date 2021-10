Diables rouges: pour Roberto Martinez, «c’est le bon moment» pour De Ketelaere «de saisir sa chance»

Charles De Ketelaere figure pour la première fois à temps plein dans le noyau A des Diables Rouges. Le jeune joueur du Club de Bruges ne combinera cette fois pas avec les Espoirs de Jacky Mathijssen. « C’est le bon moment pour lui de saisir sa chance », a justifié Roberto Martinez, le mentor espagnol de la Belgique, vendredi en conférence de presse à Tubize, avant la demi-finale de la Ligue des Nations le 7 octobre à Turin contre la France.

Charles De Ketelaere, 20 ans, avait fêté sa première sélection il y a un an contre la Suisse et la dernière campagne en septembre l’avait vu privilégier les duels avec les Espoirs en vue de l’Euro 2023 même s’il était dans le noyau A encore. De Ketelaere est l’un des hommes en forme de la phalange brugeoise surprenante en Ligue des Champions contre le PSG et à Leipzig.