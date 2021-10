WTA Nur Sultan: Alison Van Uytvanck rejoint sa 5e finale sur le circuit WTA

Alison Van Uytvanck poursuit son parcours dans l’Astana Open au Kazakhstan. La Grimbergeoise de 27 ans s’est hissée vendredi en finale de ce tournoi de tennis WTA 250 joué sur surface dure et d’une dotation de 235.238 dollars.

La N.3 belge, 89e mondiale et 2e tête de série de ce tournoi, a éliminé la Roumaine Jaqueline Adina Cristian (WTA 126) pour rejoindre sa 5e finale en simple sur le circuit WTA. Cette rencontre inédite a duré 1h16 et s’est terminée sur le score de 6-3 et 6-3.

Prenant d’emblée le service de la Roumaine, (2-0), Van Uytvanck a été rejointe (2-2) mais un deuxième break (3-2) et un 3e dans le 9e jeu lui a permis de s’offrir la première manche. La Belge a ensuite mené 3-0 et 5-1dans la seconde manche. Elle laissa filer une première balle de match dans le jeu suivant. Cristian gagna encore deux jeux avant de céder à la 3e balle de match.