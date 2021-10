Vincent Kompany: «Kouamé? Un petit crampon qui griffe une jambe»

Après avoir raté deux belles occasions contre Gand (1-1) et Ostende (2-2), Anderlecht reçoit le champion de Belgique en titre, le FC Bruges, ce dimanche. Un « Topper » toujours aussi attendu dans le monde du football belge. « On veut mettre le feu dans un stade plein, avance Vincent Kompany. On a toujours la même ambition de se donner à fond durant les 95 minutes de la rencontre. Mes joueurs se sont bien entraînés, tout le monde est prêt dont Ait El Hadj et Colassin. On veut atteindre notre meilleur niveau. »