Le directeur du Palace Eric Franssen: «Cette exposition peut nous faire grandir»

L’exposition Louis de Funès au Palace, au cœur de Bruxelles, s’inscrit dans le cadre d’une réflexion plus générale sur l’identité du lieu dédié à l’art cinématographique. Directeur du Palace depuis plus d’un an, Eric Franssen avait envie de revenir à l’essence même de ce cinéma qui est à la fois un lieu d’exploitation mais aussi un lieu qui accueille de l’événementiel, des débats, des ateliers à partir et sur le cinéma.

Après avoir cartonné à la Cinémathèque française à Paris, l’exposition Louis de Funès s’installe au Palace. Quelle belle initiative !