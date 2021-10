Vers un équilibre garçons-filles dans le hockey belge?

Le hockey féminin ne veut pas se reposer sur ses acquis et souhaite casser les clichés. Voilà pourquoi la Fédération et les Ligues relancent une nouvelle campagne de communication pour attirer plus de filles dans les clubs.

La Ligue francophone de hockey veut atteindre un équilibre entre garçons et filles d’ici cinq ou six ans. - Sylvain Piraux.

Même si la discipline peut déjà se targuer dans notre pays de s’appuyer sur des chiffres assez équilibrés au niveau de la parité de genres, pas question néanmoins de s’endormir sur ses lauriers. C’est le constat posé par l’ARBH et les 2 ligues qui ont décidé, en ce début de saison, de relancer la seconde édition d’une campagne qu’ils avaient déjà lancé en 2019 et intitulée « United Girl Power ». Une action coordonnée déjà à l’époque par Virginie Marsigny, responsable de la communication de la Fédération. « Notre première campagne tournait autour des Red Panthers autour de la possible qualification pour les Jeux de Tokyo. Mais nous n’avons pas voulu nous arrêter là. L’objectif est bien de mettre un coup de projecteurs sur le hockey féminin. Nous ne sommes certainement pas les plus à plaindre Mais il ne faut pas s’endormir. La nouvelle campagne est axée, cette fois-ci, sur le hockey loisirs.