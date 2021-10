«Crise des sous-marins»: la négociation commerciale UE-Australie est mise au frigo pour un mois

Le geste est destiné à marquer la mauvaise humeur des Européens pour le coup bas infligé par le trio « Aukus » (Australie, UK, US). Il reste symbolique.

«L’un de nos Etats membres a été traité d’une manière qui n’est pas acceptable. Il faut clarifier cela avant de reprendre les affaires comme avant», avait asséné Ursula von der Leyen, en marge de l’assemblée générale de l’ONU, à New York. - EPA

Victime collatérale de la brouille avec « l’anglosphère », quand à la mi-septembre et sans la moindre concertation avec leurs partenaires et alliés européens, l’Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni concluent un pacte de défense dans l’Indo-Pacifique, entraînant l’annulation de la vente d’une douzaine de sous-marins par la France à Canberra ? La Commission européenne ne le dira pas officiellement. Mais cela ne fait aucun doute.

C’est l’exécutif européen qui a demandé, « il y a quelques jours », l’annulation de la prochaine session des négociations commerciales avec l’Australie, prévue ce mois d’octobre. Les pourparlers sont reportés d’un mois, en novembre, a confirmé vendredi Miriam Garcia Ferrer, la porte-parole de la Commission pour le Commerce. « Ce n’est pas la fin de la négociation », insiste-t-elle. La Commission européenne négocie les accords de libre-échange sur base d’un mandat des Vingt-Sept.