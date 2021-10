Une mauvaise année pour le vin belge

Après un gel tardif et un été très pluvieux, les vendanges des exploitations belges pourraient être cette année les pires depuis longtemps. Au Domaine du Chapitre à Baulers, dans la région de Nivelles, on prévoit cette année 20 à 30 % de raisin en moins par rapport à l’année dernière.

Bertrand, cogérant de l’exploitation au Domaine du Chapitre à Nivelles, arpente les allées de son exploitation viticole. Ici, le vin, c’est une affaire de famille : l’exploitation est implantée dans l’ancienne ferme, reprise par les deux fils Bertrand et Guillaume. Le long des vignes, il s’arrête au niveau d’une grande tige de métal au bout de laquelle pend un genre de cerf-volant. Il le dégage de la vigne dans laquelle il est pris, puis conclut : « Nous avons installé ce système pour effrayer les oiseaux qui viennent manger le raisin. » La vendange vient à peine de commencer ici et déjà, après des épisodes de gel en début de printemps et un temps particulièrement mauvais durant l’été, on prévoit une récolte moins bonne que d’habitude. Vingt à 30 % de raisin en moins environ.